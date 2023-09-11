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В Белгородский области сбили беспилотник самолетного типа

Белгородский губернатор Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Валуйском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По данным главы региона, сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Также Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Репяховка Краснояружского района, в результате обстрела повреждения получили два частных домовладения.

В ночь на 11 сентября Вячеслав Гладков сообщал, что в Яковлевском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

9 сентября глава Белгородской области сообщал, что окраина населенного пункта Староселье в регионе оказалась под обстрелом со стороны украинских бойцов, нанесены повреждения линии электропередачи.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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