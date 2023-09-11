В МИД РФ прокомментировали запрет на ввоз в ЕС личных вещей россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом запрет Евросоюза на ввоз россиянами автомобилей, чемоданов, телефонов и других личных вещей. Об этом сообщает ТАСС.

«Это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза», — поделилась Захарова.

Она добавила, что сейчас этот «расизм» вылезает наружу, как «гнойник, который не лечили».

До этого глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предложил россиянам воздержаться от поездок в Европу до окончания специальной военной операции на Украине. С таким заявлением Бондарев выступил на фоне введенных ЕС ограничений на использование россиянами автомобилей и личных вещей.

В пример он привел себя и рассказал, что не может посещать Европу из-за персональных санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запрет Европейского союза на ввоз личных вещей гражданами России «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.