Несколько домов повреждены после обстрела Белгородской области со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Репяховка Краснояружского района.

«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозпостройка», — написал он.

Глава региона отметил, что в данный момент на месте инцидента работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

По словам губернатора Белгородской области, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 11 сентября Вячеслав Гладков сообщал в Яковлевском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

9 сентября глава Белгородской области сообщал, что окраина населенного пункта Староселье в регионе оказалась под обстрелом со стороны украинских бойцов, нанесены повреждения линии электропередачи.

Ранее украинские солдаты при помощи БПЛА разрушили один из избирательных участков в Запорожской области.