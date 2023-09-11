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Песков заявил, что не стоит преувеличивать количество россиян, ставших «врагами страны»

Песков заявил, что для «врагов России» вряд ли найдется место на родине

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Depositphotos

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК заявил, что преувеличивать количество россиян, ставших «врагами страны» не стоит, но для них вряд ли найдется место на родине.

По словам Пескова, те, кто уехал из России после начала спецоперации, будут постепенно возвращаться в РФ, кроме тех, кто стал «врагами» страны.

«Такие тоже есть, не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — отметил Песков.

До этого Песков говорил, что Кремль еще не начал готовиться к президентским выборам в России, которые пройдут в марте 2024 года.

По его словам, смыслы предстоящей президентской кампании диктует внешняя повестка, а также этап развития общества в РФ.

Писатель и политик Захар Прилепин говорил, что российские артисты, которые уехали из страны после начала военной операции на Украине, вернутся в Россию и будут продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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