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Амурский экс-глава управления по борьбе с коррупцией получил девять лет колонии за взятки

На Амуре экс-глава управления по борьбе с коррупцией получил срок за взятки

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Depositphotos

Благовещенский городской суд приговорил экс-главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Амурской области к девяти годам колонии строгого режима за взятки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, в 2017 году осужденный потребовал взятку в размере 500 тысяч рублей за свое бездействие в отношении организаторов незаконной торговли меховыми изделиями. В 2021 году он попросил 1,2 млн рублей за игнорирование коррупционного преступления со стороны экс-начальника городского управления капитального строительства.

Осужденного уволили с занимаемой должности 17 января 2022 года, когда правоохранительным органам стало известно о произошедшем. После рассмотрения уголовного дела в суде мужчину приговорили к девяти годам заключения, оштрафовали на 5 млн рублей и лишили права занимать должности на государственной службе.

Ранее бывший чиновник из Кузбасса получил 10 лет колонии за взятку.

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