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Родители учеников узнали о нападении на школу в Ростовской области по рассылке в WhatsApp

Shot: родители узнали о нападении на школу в Ростовской области из чатов

Во время нападения подростка с ножом на школу в Ростовской области администрация попросила родителей забрать детей, отправив им сообщения в школьных чатах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам родителей школьников, сообщения с просьбой забрать детей они получили, когда подросток уже ворвался в школу и ранил несколько человек. За безопасность детей в школе отвечала лишь пожилая вахтерша, женщина нажала тревожную кнопку, но устройство не сработало.

Девятиклассник в маске ворвался в образовательное учреждение утром 11 сентября, мальчика остановили сотрудники и мужчина, который привел в школу внучку, при попытке зайти в школу подросток ранил четверых взрослых.

После задержания нападавшего занятия в школе в хуторе Красный Десант были приостановлены.

Ранее в Приморском крае подросток получил серьезные ножевые ранения во время ссоры с отцом.

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