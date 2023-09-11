В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога к полудню 11 сентября объявлена в двух областях Украины. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации страны.

В 11:38 мск сирены прозвучали в Сумской области, спустя две минуты — в Днепропетровской области.

Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

К 9 утра воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Двумя часами ранее сирена звучала в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Также сообщалось о взрыве в Кривом Роге на Украине.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.