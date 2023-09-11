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Россиянам предложили не ездить в Европу до окончания спецоперации

В Совфеде россиянам предложили не ездить в Европу до конца спецоперации

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Virginia Mayo/AP

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предложил россиянам воздержаться от поездок в Европу до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Бондарев выступил на фоне введенных ЕС ограничений на использование россиянами автомобилей и личных вещей.

«Коллективный Запад прекрасно понимает, что, несмотря на его поддержку, Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем, к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО», — отметил Бондарев.

Он добавил, что из-за персональных санкций не может посещать Европу и не страдает от этого.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новые ограничения со стороны Евросоюза в отношении граждан России. На фоне введенных ограничений он предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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