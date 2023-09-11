В Краснодаре пожар на площади 700 квадратных метров попал на видео

В Краснодарском крае пожарные ликвидируют пожар на одноэтажном складе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Демуса. На видео очевидцев можно заметить густой дым, который выходит из большого здания.

После сообщения о возгорании на место направили необходимую технику и спасателей.

«Произошло загорание одноэтажного склада на площади 700 квадратных метров», — сообщается в публикации.

К тушению привлекли 46 человек и 15 единиц техники от РСЧС. МЧС России задействовали 26 спасателей и восемь единиц техники.

Количество пострадавших не уточняется. Информация о разрушениях также отсутствует.

Ранее в Свердловской области мужчина поджег четыре машины на парковке и скрылся.