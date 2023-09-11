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Красноярец арестован за призыв вступать в запрещенный легион ВСУ

Красноярца арестовали за призыв вступить в запрещенный легион «Свобода России»*

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Суд арестовал жителя Красноярска, вступившего в ряды запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), за расклеивание листовок с призывом вступать в ряды организации. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По данным следствия, с июня по 1 сентября текущего года мужчина вступил в ряды так называемого легиона для борьбы с действующей в России политической властью. Подозреваемый согласился выполнять диверсии на российской территории и информировать население об организации.

5 сентября 2023 года в Ленинском районе Красноярска фигурант расклеил семь листовок, содержащих признаки призыва к вступлению и к участию в деятельности легиона «Свобода России».

Мужчину остановили сотрудники регионального главка УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (публичные призывы к участию в террористической деятельности, ее оправдание и участие в деятельности террористической организации...).

В настоящее время россиянин находится под стражей.

В начале августа сообщалось, что безработный житель Томской области стал фигурантом уголовного дела за попытку завербовать друга в запрещенный легион.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

*   организация запрещена в России
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