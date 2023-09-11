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Педагога спецшколы с 20-летним стажем уволили за подработку

Ni Mash: педагога Новгородской спецшколы уволили за подработку

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Учителя с 20-летним стажем из спецшколы для детей с нарушениями слуха под Новгородом уволили за прогул из-за того, что педагог нашла подработку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Женщина занималась обучением детей с нарушениями слуха более 20 лет. Когда ей предложили подработку в другом образовательном учреждении, педагог согласилась и предупредила руководство спецшколы о том, что ее не будет в школе в первой половине дня.

На следующее утро директор школы объявил ей выговор, учительнице вручили приказ об увольнении за прогул.

Педагог обратилась с иском в суд и оспорила незаконное увольнение, администрацию спецшколы обязали выплатить женщине компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Ранее почетному учителю из Екатеринбурга уменьшили зарплату в 3,5 раза.

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