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Подростки обстреляли переполненный трамвай в Екатеринбурге

«Е1»: в Екатеринбурге подростки обстреляли переполненный трамвай и скрылись

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Masty/Wikimedia Commons

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга хулиганы открыли огонь по окнам трамвая с пассажирами. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел на остановке «Фармацевтический колледж» в Екатеринбурге. Пассажиры переполненного трамвая услышали несколько хлопков, после чего стекла трамвая покрылись трещинами, от транспорта в спешке убежали несколько подростков.

Из чего стреляли хулиганы, пока неизвестно, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа регионального МВД.

«В настоящее время устанавливается материальный ущерб, проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», — сообщили в полиции.

Пострадавших нет, водитель трамвая заявление в полицию на подростков писать отказался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала компанию людей, устроивших стрельбу по трамваю.

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