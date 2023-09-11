В Ленобласти полицейские помогли женщине родить

В Ленинградской области мать и новорожденного ребенка доставили в больницу после родов, которые успешно провели полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел поздно ночью. Сотрудники МВД получили сообщение о том, что на дороге около поселка Шапки стоит беременная женщина. Полицейские вызвали скорую помощь и направились на место.

Выяснилось, что на дороге стояла 37-летняя женщина с кровотечением. У петербурженки начались преждевременные роды, поэтому сержанты решили принять их экстренно.

Сотрудники МВД успешно справились с задачей, и мальчик появился на свет. Спустя несколько минут после родов женщину и ребенка передали медикам.

Ранее в Тайване предложили увеличивать рождаемость с помощью домашних животных.