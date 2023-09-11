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Тревожная кнопка во время нападения девятиклассника в сельской школе не сработала

Mash: тревожная кнопка при нападении в школе Ростовской области не сработала

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Телеграм-канал «Baza»

Охрана школы в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где сегодня девятиклассник ранил ножом четверых взрослых, нажимала тревожную кнопку, но она не сработала. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, школьника обезвредили родственники других учеников, один из которых пенсионер, который получил пять ножевых ранений. Кроме него, была ранена учительница английского языка Юлия Н. и, предварительно, сотрудница охраны школы Лариса Ш.

Как заявляет Mash, полиция приехала на место, когда 15-летнего нападавшего уже скрутили и обезоружили. После этого, по данным Don Mash, у него пошла пена изо рта и начались судороги.

До этого Telegram-канал Baza писал, что подросток после задержания заявил, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему «ставит одни тройки».

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