Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса с пассажирами

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге пенсионерка пострадала во время ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Два автобуса столкнулись на проезжей части. На данный момент подробности аварии неизвестны.

В настоящее время на месте работают сотрудники «скорой». Медики помогают 72-летней женщине, так как она ушибла поясницу из-за падения во время ДТП. О других пострадавших не сообщается.

На место также прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД изучают техническую документацию автобусов.

Ранее в Греции 23 человека пострадали во время аварии с участием сербов и россиянина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях