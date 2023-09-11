В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

В Екатеринбурге пенсионерка пострадала во время ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Два автобуса столкнулись на проезжей части. На данный момент подробности аварии неизвестны.

В настоящее время на месте работают сотрудники «скорой». Медики помогают 72-летней женщине, так как она ушибла поясницу из-за падения во время ДТП. О других пострадавших не сообщается.

На место также прибыли правоохранители. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД изучают техническую документацию автобусов.

Ранее в Греции 23 человека пострадали во время аварии с участием сербов и россиянина.