В Свердловской области мужчина поджег четыре машины на парковке и скрылся

В Свердловской области пожарные ликвидировали возгорание, в котором пострадали четыре автомобиля. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в городе Камышлов. Неизвестный подошел к машинам, после чего стал поджигать часть из них. По словам местных жителей, они заметили, как неизвестный мужчина бросил что-то под капот одной из машин, после чего раздался взрыв. В результате вспыхнули несколько автомобилей. Сам злоумышленник с места происшествия скрылся.

«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение семи минут», — поделились в МЧС.

Как сообщают в ведомстве, полностью сгорели Mazda CX-5 и ВАЗ-21108. Машина марки Chevrolet Aveo получила незначительные повреждения. ВАЗ-2121 также не сильно не пострадал.

Ранее в Карелии во время ДТП пострадали восемь человек.