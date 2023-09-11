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В Карелии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

В Карелии во время ДТП пострадали восемь человек

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Олонец Live | Новости района/VK

В Карелии шесть человек госпитализировали после крупной аварии. Об этом сообщает министр здравоохранения региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 15 километрах от города Олонец. На фото с места событий заметно, как сильно пострадал микроавтобус. Переднюю часть смяло из-за столкновения, на дверях заметны крупные вмятины.

Подробности инцидента и то, по какой причине он произошел, не уточняются.

На данный момент известно о восьми пострадавших, шесть из них находятся в больнице, остальных сотрудники МЧС извлекли из средства передвижения. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в Карелии перевернулась рыбацкая лодка с десятью пассажирами.

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