В Карелии произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

В Карелии шесть человек госпитализировали после крупной аварии. Об этом сообщает министр здравоохранения региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 15 километрах от города Олонец. На фото с места событий заметно, как сильно пострадал микроавтобус. Переднюю часть смяло из-за столкновения, на дверях заметны крупные вмятины.

Подробности инцидента и то, по какой причине он произошел, не уточняются.

На данный момент известно о восьми пострадавших, шесть из них находятся в больнице, остальных сотрудники МЧС извлекли из средства передвижения. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в Карелии перевернулась рыбацкая лодка с десятью пассажирами.