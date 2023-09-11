Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Взрыв произошел в Кривом Роге

«Страна.ua»: новый взрыв произошел в Кривом Роге на Украине утром 11 сентября

close
100%
Алексей Коновалов/ТАСС

Новый взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог утром 11 сентября.

«О новых взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — пишет украинское издание «Страна.ua».

Около четырех утра украинские СМИ сообщили о первых взрывах в городе. Впоследствии глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил эту информацию.

8 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате взрыва в городе Кривой Рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

Вечером 10 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, в «красную зону» на карте тревог попали подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожья.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях