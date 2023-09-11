Взрыв произошел в Кривом Роге

Новый взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог утром 11 сентября.

«О новых взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — пишет украинское издание «Страна.ua».

Около четырех утра украинские СМИ сообщили о первых взрывах в городе. Впоследствии глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил эту информацию.

8 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате взрыва в городе Кривой Рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

Вечером 10 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, в «красную зону» на карте тревог попали подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожья.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.