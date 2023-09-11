Власти подтвердили взрывы в Кривом Роге на Украине

Украинские власти подтвердили, что в Кривом Роге утром 11 сентября произошли взрывы.

«Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе», — пишет украинское издание Klymenko Time.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в городе.

8 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате взрыва в городе Кривой рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

Вечером 10 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включились в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, в «красную зону» на карте тревог попали подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожья.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.