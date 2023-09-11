Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена утром 11 сентября в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены начали звучать с 7:17 (совпадает с мск).

Воздушная тревога в том числе была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 11 сентября воздушная тревога объявлялась в этих же регионах, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.