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В Ярославле нетрезвый водитель попытался сбить полицейского при задержании

KP.RU: в Ярославле нетрезвый водитель попытался сбить полицейского

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Кадр из видео/Подслушано в Ярославле/VK

В Ярославле нетрезвый водитель попытался сбить полицейского. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, 22-летний молодой человек управлял автомобилем марки Ford в состоянии алкогольного опьянения. У машины были затонированы передние окна и отсутствовали номера. Мужчина сначала превысил скорость, чтобы скрыться от полицейских на улице Комсомольской, после чего за ним поехали одновременно несколько машин ГИБДД. После того, как его задержали, водитель попытался сбить полицейского.

По данным Следственного комитета, за последние 12 месяцев подозреваемый более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти».

До этого в Самарской области мужчина поджег два дома и напал с ножом на полицейских.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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