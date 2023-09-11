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Двое пострадавших при крушении вертолета в Вологодской области доставлены в больницу

Двое пострадавших при крушении вертолета на Вологодчине находятся в больнице

Два человека, находившихся на борту потерпевшего крушение в Вологодской области вертолета Robinson, выжили, сообщает со ссылкой на источник РИА Новости.

В настоящее время пилот, являющийся владельцем разбившегося вертолета, и один пассажир с переломами и ушибами доставлены в районную больницу. Ведутся активные поиски еще одного человека, летевшего в вертолете. Осуществляется визуальный осмотр места происшествия. С наступлением светлого времени суток группа из пяти водолазов приступят к погружениям в озеро Воже.

По предварительной информации, вертолет зацепился лопастями за воду.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson выполнял незарегистрированный полет над озером Воже. Вертолет шел на малой высоте, в определенный момент пилот потерял управление, и машина рухнула в воду.

В июне суд запретил индивидуальному предпринимателю, которому принадлежал вертолет Robinson-44, разбившийся зимой 2023 года с туристами на борту на Сахалине, заниматься коммерческими перевозками. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в суд обратился транспортный прокурор по Сахалину. Он потребовал признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя по коммерческой перевозке пассажиров. Суд установил, что у предпринимателя не было сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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