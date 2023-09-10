Легкомоторный самолет атаковал Брянскую область

Серебристый самолет А-32 ворвался в небо над Брянской областью близ поселка Круча, расположенного рядом с госграницей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«С самолета сбросили неустановленный боеприпас», — указывается в публикации.

Согласно имеющейся информации, неизвестный снаряд попал на территорию законсервированной нефтеперекачивающей станции «Транснефти», от взрыва на земле появилась воронка размером 3х1,5 метра.

«Пострадавших и разрушений не было», — говорится в материале.

Как поясняет канал, спустя некоторое время неподалеку от станции «Транснефти» был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В сообщении уточняется, что самолет А-32 — это скоростной двухместный низкоплан, который производит украинская компания «Аэропракт».

До этого под Вологдой разбился частный вертолет Robinson. По предварительным данным, на борту были три человека, двое из них выжили, еще одного ищут спасатели. Он мог утонуть.

Ранее главное управление авиации ОАЭ сообщило о падении вертолета.