СК РФ приступил к расследованию атаки на избирательный участок в Запорожской области

Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
По информации СК, в ночь на 10 сентября украинские вооруженные формирования с помощью дронов уничтожили здание избирательного участка в Запорожской области.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к инциденту лиц.
Ранее в МВД РФ сообщили, что зафиксировали попытки подрывов и обстрелов избирательных участков во время проведения голосования в новых российских регионах.
10 сентября зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Запорожской области дроны уничтожили здание избирательного участка.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова осудила атаку на избирательный участок в Запорожье, назвав ее терактом, совершенным с согласия Запада.
Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.