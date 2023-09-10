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СК РФ приступил к расследованию атаки на избирательный участок в Запорожской области

СК РФ начал расследование разрушения дронами избирательного участка в Запорожье

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следственный комитет РФ расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

По информации СК, в ночь на 10 сентября украинские вооруженные формирования с помощью дронов уничтожили здание избирательного участка в Запорожской области.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к инциденту лиц.

Ранее в МВД РФ сообщили, что зафиксировали попытки подрывов и обстрелов избирательных участков во время проведения голосования в новых российских регионах.

10 сентября зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Запорожской области дроны уничтожили здание избирательного участка.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова осудила атаку на избирательный участок в Запорожье, назвав ее терактом, совершенным с согласия Запада.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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