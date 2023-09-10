В Мелитополе произошел взрыв

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

«В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надежной защитой», — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что взрыв произошел в Мелитополе Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны.

9 июля глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что три взрыва, по предварительным данным, произошло в Мелитопольском районе Запорожской области. Предположительно, взрывы могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны, допустил Рогов.

До этого в Запорожской области оценили последствия передачи Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам Рогова, не исключаются жертвы со стороны мирного населения, если Киеву предоставят указанное вооружение. Также представитель российской власти подчеркнул, что решение США оказалось еще одним шагом, чтобы боевые действия вышли за пределы постукраинского пространства.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.