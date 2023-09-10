В МВД РФ зафиксировали попытки диверсий на избирательных участках в новых регионах РФ

В МВД РФ зафиксировали попытки подрывов и обстрелов избирательных участков при проведении голосования в новых российских регионах, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Михаил Давыдов, передает ТАСС.

По его словам, злоумышленники в этих целях пытались устанавливать самодельные взрывные устройства и совершать попытки подрывов с помощью беспилотников.

10 сентября заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ночью в Запорожской области дроны уничтожили здание избирательного участка.

8-10 сентября в 85 российских регионах проходят выборы разного уровня. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Президент форума БРИКС высоко оценила организацию выборов в новых регионах России.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.