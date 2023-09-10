Памфилова осудила атаку украинских дронов на избирательный участок в Запорожской области

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала целенаправленным терактом уничтожение украинскими беспилотниками избирательного участка в Запорожской области, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что этому теракту дал добро Запад, который поставляет оружие на Украину.

«И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее», — возмутилась Памфилова.

Ранее в этот день заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в ночь на 10 сентября в Запорожской области дроны уничтожили здание избирательного участка. По его словам, в здании никого не было. Булаев подчеркнул, что это было сделано с целью запугать людей, чтобы они не вышли на работу.

С 8 по 10 сентября в российских регионах проходят выборы разного уровня. Впервые в едином дне голосования принимают участие жители новых субъектов России.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.