Москвичам пообещали комфортное бабье лето на грядущей неделе

Предстоящая неделя будет радовать жителей Москвы и Центральной России комфортным бабьим летом. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал беседе с РИА Новости.

«Сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, <...> все уже начинается в воскресенье», — заявил синоптик.

Согласно его прогнозу, температура воздуха на грядущей неделе может прогреться до +23°C, уже 11 сентября столбики термометров начнут «штурмовать 20-градусную высоту».

«Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха», — пояснил Тишковец.

Он уточнил, что в пятницу, 15 августа, теплая пора «ненадолго споткнется», ожидаются мелкие дожди, облачность и понижение температуры воздуха, однако днем позже бабье лето вновь вступит в свои права, хоть и станет ощутимо прохладнее.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.