Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы на предстоящей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о погоде в Москве на предстоящей неделе.

Он отметил, что москвичам стоит ожидать повышенного давления, а также температуры выше нормы на полтора-два градуса.

«До четверга включительно будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с», — сказал синоптик.

Причем ночи за счет малой облачности специалист пообещал прохладные.

«+7...+9 °C. Самая холодная ночь на неделе в среду — +5...+10 °C. Днем в понедельник и вторник +21...+23 °C, в среду и четверг +18...+23 °C», — указал он.

По словам Цыганкова, в пятницу ожидается холодный фронт, который даст облачность и дождь.

«Температура особо не изменится. Ночью +7...+12 °C, а днем +16...+21 °C», — заверил синоптик.

Специалист добавил, что в субботу ожидается облачная погода без осадков, дневная температура опустится до +14...+19 °C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что климатическое лето с дневными температурами до +24°C продлится в Москве до 14 сентября

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.