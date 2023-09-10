Пробы воды во Владивостоке после сброса с Фукусимы в норме

Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды в районе Владивостока по итогам сброса воды с «Фукусимы» соответствуют нормам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) измерило уровень трития после того, как АЭС «Фукусима-1» сбросила очищенную воду. Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ собрали образцы воды в нескольких местах в радиусе трех километров от предполагаемой точки сброса очищенной воды.

До этого сообщалось, что около 150 жителей ряда японских префектур подали иск против государства и компании Tokyo Electric Power (TEPCO) из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1», на которой в марте 2011 года произошла авария.

Для охлаждения ядерного ректора АЭС «Фукусима-1», на которой произошла катастрофа в марте 2011 года, было использовано значительное количество воды, которая после этого оказалась загрязнена радиоактивными изотопами. Она хранится в 1000 резервуарах, установленных на АЭС. Там она проходит через «умную» систему обработки жидкости, которая удаляет большинство радионуклидов, за исключением трития. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.

Ранее газета Nikkei писала, что правительство Японии планирует сбросить воду из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в августе.