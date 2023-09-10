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Украинский беспилотник пытался атаковать село в Орловской области

Администрация Орловской области: средства РЭБ подавили дрон ВСУ у села Сомово

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Shutterstock

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) принудительно посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшийся атаковать село Сомово в Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

В заявлении указано, что в настоящее время место падения БПЛА оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов уже проводят необходимый комплекс мероприятий, уточнили в областном правительстве.

«В районе села Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Власти контролируют ситуацию, а подавленный дрон не представляет для местных жителей никакой угрозы, резюмировали в администрации.

Утром 10 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки в регионе было зафиксировано более 50 прилетов со стороны украинской армии. По его словам, бойцы ВСУ совершали атаки с помощью беспилотников и артиллерии.

Ранее украинские солдаты при помощи БПЛА разрушили один из избирательных участков в Запорожской области.

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