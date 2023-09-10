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Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ

Посольство РФ: россиянам не стоит ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими номерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.

Отмечается, что рекомендации связаны с новыми разъяснениями Еврокомиссии, которые запретили ввозить в ЕС товары из России, «перечисленные в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014». В перечень входят различные товары, в том числе автомобили с общим числом мест менее 10, независимо от целей их использования.

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — говорится в заявлении посольства.

До этого в Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами. Кроме автомобилей под запретом оказались прицепы и полуприцепы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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