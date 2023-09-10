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Более 723 тыс. человек стали участниками второго розыгрыша «Миллиона призов»

Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» могут активировать выигрышные коды

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Очередные победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Утром 10 сентября состоялся розыгрыш призов среди тех, кто принял участие в онлайн голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября или голосовал 9 сентября на участке при помощи терминала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека. При этом все получили призовые баллы. Всего участников за два в розыгрыше приняли участие 2 090 881 человек (из них 87% победителей).

Напомним, победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

К акции могут присоединиться участники онлайн-голосования и те, кто голосует на избирательных участках с использованием терминала. Москвичи, которые впервые участвуют в онлайн голосовании, но не попадают в число победителей розыгрышей, получают тысячу призовых баллов.

Выборы Мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Последний розыгрыш призовых баллов состоится 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 12:00 мск 10 сентября составила 36,3%

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