Более 723 тыс. человек стали участниками второго розыгрыша «Миллиона призов»

Очередные победители программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Утром 10 сентября состоялся розыгрыш призов среди тех, кто принял участие в онлайн голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября или голосовал 9 сентября на участке при помощи терминала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором розыгрыше приняли участие 723 183 человека. При этом все получили призовые баллы. Всего участников за два в розыгрыше приняли участие 2 090 881 человек (из них 87% победителей).

Напомним, победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

К акции могут присоединиться участники онлайн-голосования и те, кто голосует на избирательных участках с использованием терминала. Москвичи, которые впервые участвуют в онлайн голосовании, но не попадают в число победителей розыгрышей, получают тысячу призовых баллов.

Выборы Мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО проходят с 8 по 10 сентября. Последний розыгрыш призовых баллов состоится 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 12:00 мск 10 сентября составила 36,3%