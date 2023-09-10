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В Запорожской области сообщили о предотвращенной провокации

В Запорожской области сотрудники МВД пресекли провокации со стороны Украины

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Запорожской области сотрудники Министерства внутренних дел предприняли меры по пресечению противоправных действий со стороны киевской стороны, заявил начальник ГУМВД по региону Олег Колтунов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельно хочу поблагодарить жителей области за бдительность, за информирование органов внутренних дел о всех фактах противоправных действий...» — пояснил Колтунов.

Он добавил, что российские правоохранители оперативно приняли меры, позволив исключить провокацию со стороны Украины.

«Все это свидетельствует о доверии населения нашей области к органам власти», — обратил внимание Ковтун.

Сотрудники полиции Запорожской области несут службу по охране общественного порядка и безопасности при проведении единого дня голосования.

Весной власти Запорожской области заявили, что Киев готовит военную провокацию в регионе.

Также в ЛНР подчеркивали, что Киев привлечет журналистов к освещению провокации в Харьковской области.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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