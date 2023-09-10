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Взрыв произошел в Сумской области на востоке Украины

Klymenko Time: на территории Сумской области произошел взрыв

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Gleb Garanich/Reuters

Несколько взрывов произошло на территории Сумской области, расположенной в восточной части Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», — указано в публикации.

К текущему моменту никаких подробностей о ситуации в регионе не поступало. Согласно онлайн-карте, разработанной Министерством цифровой трансформации страны, воздушная тревога в указанной области не объявлялась.

В ночь на 10 сентября в нескольких областях Украины также произошли взрывы. По данным портала ТСН.ua («Телевизионная служба новостей»), сначала взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на очевидцевпередало, что в Киевской области произошло не менее шести взрывов. Согласно заявлению региональной администрации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В то же время власти объявили воздушную тревогу в Полтавской и Черкасской областях. Кроме того, сирены включились в Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Ранее стало известно о повреждении инфраструктурного объекта под Киевом.

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