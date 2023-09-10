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Эксперт из Сербии назвал схожими судьбы Запорожской области и Югославии

Горан Петрониевич: итоги выборов в России должны отразить волеизъявление людей

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Виталий Аньков/РИА Новости

Судьба Запорожской области схожа с Югославией, заявил международный эксперт из Сербии, учредитель Медиацентра им. В. Ногина и Г. Куринного «Русский экспресс» Горан Петрониевич.

«Мы были мишенью Запада и западных приспешников, и вы также являетесь мишенью. Но есть много различий, к счастью для вас, потому что у вас есть Россия. К сожалению, мы не находимся рядом с Россией, и в 90-е годы, когда мы подвергались самым сильным атакам, Россия была не такой, как сегодня. Так что, по сути, мы были полностью лишены защиты. Представьте себе, что было бы с Донбассом, если бы не было российской поддержки», — отметил Петрониевич.

По его словам, дальнейшее будущее освобожденных территорий связано исключительно с Россией.

«Я надеюсь, что итоги голосования отразят волеизъявление людей. Как считает запад, предыдущие 9 лет люди также выражали свою волю. Я считаю, что Россия позволит людям свободно выразить свою волю – вот вам и демократия», — заключил он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.

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