Инфраструктурный объект получил повреждение в Киевской области

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своих социальных сетях сообщил, что в одном из районов Киевской области после ночных взрывов повреждение получил инфраструктурный объект.

«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Ночью в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе.

В ночь на 10 сентября агентство ТАСС сообщало, что в Киеве прозвучало не менее шести взрывов. По информации жителей украинской столицы, была слышна работа ПВО в северных районах города.

Портал ТСН.ua сообщал, что поздно вечером 9 сентября взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины.

До этого сирены заработали в нескольких регионах страны.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.