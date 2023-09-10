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Жительница Новороссийска обнаружила гвозди и камни в купленном фарше

В Новороссийске женщине продали фарш с камнями и гвоздями

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Жительница Краснодарского края обнаружила в купленном на рынке фарше неприятную находку, в пакете с мясом она нашла металлические предметы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Новороссийска».

Фарш женщина покупала на центральном городском рынке Новороссийска. Приехав домой и вскрыв упаковку, она обнаружила в пакете гвозди и мелкие камни.

«Ценник не самый низкий, 389 рублей за кг. Привезла домой, а там обнаружила камни и гвозди, повезла фарш обратно, на что мне продавец ответила, что она его не делает», — поделилась женщина.

В комментариях к посту горожане обратили внимание, что на ценнике пакета, в которой был упакован фарш нет даты изготовления и состава продукта. Комментаторы поста посоветовали женщине написать жалобу в Роспотребнадзор с требованием провести проверку торговой точки, в которой она покупала фарш.

Ранее в Улан-Удэ школьников едва не накормили злаковыми батончиками с червями.

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