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Французский эксперт оценил выборы в ДНР

Андре Шанклю: Россия – символ демократии и свободы

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Люди в России живут в условиях настоящей демократии, заявил «Федерал пресс» французский эксперт, президент НКО «Le Collectif France-Russie» Андре Шанклю.

«Люди здесь голосуют совершенно свободно, нет никакого принуждения, нет никого, кто заставлял бы их голосовать. Я знаю, что западные страны скажут обратное, так как всегда говорят именно так. Сегодня в России люди живут в условиях настоящей демократии. Россия – это символ демократии и свободы», — сказал Шанклю.

По его словам, на Западе демократия строится иначе, используется оружие и силовые действия.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.

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