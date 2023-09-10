Французский эксперт оценил выборы в ДНР

Люди в России живут в условиях настоящей демократии, заявил «Федерал пресс» французский эксперт, президент НКО «Le Collectif France-Russie» Андре Шанклю.

«Люди здесь голосуют совершенно свободно, нет никакого принуждения, нет никого, кто заставлял бы их голосовать. Я знаю, что западные страны скажут обратное, так как всегда говорят именно так. Сегодня в России люди живут в условиях настоящей демократии. Россия – это символ демократии и свободы», — сказал Шанклю.

По его словам, на Западе демократия строится иначе, используется оружие и силовые действия.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.