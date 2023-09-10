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В АТОР рассказали об особенностях отелей «все включено» в ОАЭ

АТОР: в ОАЭ в отелях «все включено» за алкоголь и хамам придется платить

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Depositphotos

Туроператоры поделились особенностями системы «все включено» в отелях ОАЭ, сообщает АТОР.

По информации ассоциации, только треть гостиниц в стране предлагает сервис «все включено». Больше всего подобных предложений можно найти в эмиратах Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман, а также там, где поблизости нет ресторанов и торговых зон.

В систему «все включено» в ОАЭ входят завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол» или по меню в ресторанах. В некоторых отелях постояльцам могут предложить в баре бесплатные безалкогольные напитки. Алкогольные напитки, как правило, являются платными. Стоимость бокала вина может начинаться от $20. В некоторых эмиратах алкоголь не подают совсем.

«В Дубае ограничений нет, однако очень часто напитки предлагаются за дополнительную плату», — говорится в публикации.

Также платным может быть посещение хамама.

До этого Bloomberg сообщал, что россияне стали главными покупателями жилья у крупнейшего застройщика Дубая Emaar.

Ранее эксперт по туризму назвала стоимость осенней путевки в Турцию на двоих.

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