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В Красноярске полицейский не дал пенсионерке перевести все сбережения мошенникам

В Красноярске полицейский спас пенсионерку от мошенников

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Depositphotos

В Кировском районе Красноярска оперативник уголовного розыска отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Сотрудник полиции расплачивался на кассе в торговом центре, когда обратил внимание на очередь за пожилой женщиной возле банкомата, пенсионерка разговаривала по телефону и очень нервничала. Оперативник заметил, что она держит в руках крупную сумму денег и под диктовку вводит данные счета, на который нужно положить деньги.

Пожилая женщина рассказала полицейскому, что разговаривает с дочерью и ей срочно нужны деньги, мужчине удалось убедить женщину передать ему телефон, поговорив с незнакомкой он понял, что имеет дело с мошенниками.

«На заднем фоне были слышны звуки кол-центра. Женщина кричала, чтоб я отдал телефон «матери». А вот элементарный вопрос об имени близкой подруги мамы поставил ее в тупик», — рассказал оперуполномоченный.

Выяснилось, что пенсионерка уже три часа разговаривает с аферистами, она успела снять все имеющиеся у нее на счетах деньги, чуть более 360 тысяч, и даже перевела 15 тысяч рублей. Именно за процессом перевода второй суммы ее и застал оперативник. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманули профессора математики и похитили у него 9 млн рублей.

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