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В Новосибирске электричка сбила подростка, который шел по путям в наушниках

В Новосибирске подросток попал под электричку и выжил

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Elena Mayorova/Global Look Press

В Новосибирской области транспортные полицейские выясняют обстоятельства травмирования школьника на железной дороге, мальчик попал под электричку. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел в вечернее время на перегоне между станциями «Обское море» и «Береговая» в Новосибирске, пассажирский поезд сбил 15-летнего подростка, который шел по рельсам.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но на подростке были наушники, он не заметил приближающуюся электричку, столкновения избежать не удалось.

С различными травмами пострадавшего доставили в одно из лечебных учреждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее электричка сбила женщину, перебегавшую пути под Калининградом.

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