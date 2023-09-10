В Верхней Пышме стоматолог сломал пожилой пациентке челюсть, когда удалял зуб

Уголовное дело возбудили против медиков Верхнепышминской больницы, которые сломали челюсть пожилой пациентке во время удаления зуба. Об этом сообщает «Е1».

В мае 2023 года 85-летней женщине потребовалось удалить зуб мудрости, она обратилась к врачам-стоматологам в больницу в Верхней Пышме. Несколько часов медики удаляли ей больной зуб, из кабинета стоматолога пенсионерку увезли в госпиталь для ветеранов войн, где она попала на хирургический стол. У нее был диагностирован перелом нижней челюсти со смещением.

Несколько месяцев семья пострадавшей добивалась возбуждения уголовного дела в отношении врачей. 1 сентября родственникам пришло письмо из Следственного комитета, силовики завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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