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Семилетняя девочка в свой день рождения нашла в парке редкий алмаз

Mirror: в США ребенок нашел в парке редкий алмаз в свой день рождения

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Arkansas.com

Уникальную находку сделала семилетняя американская школьница, девочка нашла на тропинке парка камень размером с горошину, выяснилось, что это настоящий алмаз. Об этом сообщает Mirror.

В начале сентября девочка праздновала свой день рождения, во время поездки в государственный парк «Кратер алмазов» в штате Арканзас с бабушкой и папой ребенку посчастливилось найти золотисто-коричневый алмаз величиной с горошину. По словам отца девочки, дочь устала и присела на минутку возле забора, там ей и попался на глаза блестящий камушек.

Семья принесла находку экспертам для оценки, им удалось подтвердить, что девочка действительно обнаружила алмаз, стоимость камня пока не названа. Специалисты отметили, что этот алмаз является вторым по величине, найденным в государственном парке.

Ранее в Норвегии археолог-любитель нашел золотой клад VI века.

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