Японские компании разорвали контракты с продюсерским агентством из-за секс-скандала

Японские корпорации расторгают рекламные контракты с основателем ведущего в стране продюсерского агентства Johnny's Джонни Китагавы из-за сексуального скандала. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя компании-производителя напитков, они не собираются выпускать новые рекламные материалы с исполнителями, имеющими контракты с Johnny's.

Одновременно останавливает рекламные кампании с участием знаменитостей и один из главных авиаперевозчиков Japan Airlines. Не исключают разрыв контрактов и страховщики Tokio Marine и Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance.

Агентство Johnny's является монополистом на японском рынке шоу-бизнеса. Но одного из самых влиятельных японских продюсеров Китагаву посмертно обвинил в педофилии 26-летний японско-бразильский певец Кауан Окамото. По словам исполнителя, влиятельный представитель шоу-бизнеса не менее 15 раз подвергал его сексуальному насилию в течение четырех лет с 2012 года, когда артисту было 15 лет.

Ранее японский шоумен и режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в харассменте и насилии.