Филиппины начали работу по организации прямых полетов с Россией

Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, и такая работа уже ведется. Об этом сообщила ТАСС почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами», — рассказала она.

По словам почетного консула, работа в этом направлении уже ведется, недавно в Москве состоялась встреча по этому вопросу.

Как подчеркнула дипломат, российская авиакомпания «Аэрофлот» выразила заинтересованность в полетах. Посол Филиппин уже проинформировал Министерство иностранных дел о намерении.

«Мы должны проинформировать правительство, такова процедура», — резюмировала Гарсия.

2 сентября стало известно. что Россия и Малайзия частично перешли на дирхамы и юани в торговле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas заявил, что РФ предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с Филиппинами и другими государствами региона.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.