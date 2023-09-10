Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филиппины начали работу по организации прямых полетов с Россией

Почетный консул Гарсия: Филиппины занимаются организацией прямых полетов с РФ

close
100%
Freepik

Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, и такая работа уже ведется. Об этом сообщила ТАСС почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами», — рассказала она.

По словам почетного консула, работа в этом направлении уже ведется, недавно в Москве состоялась встреча по этому вопросу.

Как подчеркнула дипломат, российская авиакомпания «Аэрофлот» выразила заинтересованность в полетах. Посол Филиппин уже проинформировал Министерство иностранных дел о намерении.

«Мы должны проинформировать правительство, такова процедура», — резюмировала Гарсия.

2 сентября стало известно. что Россия и Малайзия частично перешли на дирхамы и юани в торговле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas заявил, что РФ предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах с Филиппинами и другими государствами региона.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях