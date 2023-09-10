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В Петербурге десятки людей попали в больницу с отравлением

Более 40 человек находятся в больницах Петербурга с отравлением готовой едой

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Pixabay

Более 40 человек находятся в больницах Санкт-Петербурга с отравлением готовой едой — у людей выявлена острая кишечная инфекция, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

«На 09.09.2023 в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 69 случаев ОКИ, в том числе у одного ребенка», — указано в сообщении.

Согласно данным анализов, у одного из заболевших обнаружили сальмонеллу. На данный момент в стационарах находятся 44 человека. Ведомство составило протокол о временном запрете деятельности АО «Грин бокс» с 8 сентября.

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии назвали причину заболевания детей в детском саду. Отмечается, что детский сад закрыт и опечатан. Также уточняется, что угрозы распространения инфекции нет.

Ранее сообщалось об отравлении девяти человек шаурмой в Курской области.

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