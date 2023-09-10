Поклонская выложила первый пост за полтора года

Наталья Поклонская впервые за полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост — бывший депутат Государственной думы выложила фото и видео с оленями.

Где Поклонская сделала эти кадры — неизвестно, так как она не подписала пост. Последним постом до этого Поклонская сообщила о назначении на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова.

Ранее занимавшая должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о новом назначении.

Она также заявила, что прекращает публичную деятельность и ведение социальных сетей, хотя до этого вся ее жизнь была открыта для общественности. При этом Поклонская сообщила, что теперь представителям средств массовой информации придется обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства, а не напрямую к ней.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.