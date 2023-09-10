Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поклонская выложила первый пост за полтора года

Наталья Поклонская опубликовала видео с оленями

Наталья Поклонская впервые за полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост — бывший депутат Государственной думы выложила фото и видео с оленями.

Где Поклонская сделала эти кадры — неизвестно, так как она не подписала пост. Последним постом до этого Поклонская сообщила о назначении на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова.

Ранее занимавшая должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о новом назначении.

Она также заявила, что прекращает публичную деятельность и ведение социальных сетей, хотя до этого вся ее жизнь была открыта для общественности. При этом Поклонская сообщила, что теперь представителям средств массовой информации придется обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства, а не напрямую к ней.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях