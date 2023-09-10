Мужчину доставили в больницу после падения со скульптуры принцессы Турандот

Мужчину, который повредил памятник-фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате в Москве, госпитализировали с переломами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что в субботу вечером мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, которая стоит у театра Вахтангова.

«В результате его действий верхняя часть скульптуры сломалась, и мужчина упал с нее», — уточнил он.

О состоянии пострадавшего не уточняется. Известно только, что врачи диагностировали у него переломы.

В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что по данному факту полиция начала проверку.

Поздно вечером 9 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что на Арбате мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот и сломал ее. Памятник-фонтан установили у здания театра в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименной пьесы.

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