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В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения.

По его информации, сирены включились в Сумской и Черниговской областях.

Воздушную тревогу днем в субботу уже объявляли в Сумской области Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В ночь на 9 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. В красную зону попали Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области Украины. Также сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне воздушную тревогу объявляли на большей части территории Украины. Согласно полученной информации, о возможной опасности предупредили жителей столицы и Киевской области. Также сирены включались в Сумской, Черниговской, Харьковской и других областях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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