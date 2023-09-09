В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения.

По его информации, сирены включились в Сумской и Черниговской областях.

Воздушную тревогу днем в субботу уже объявляли в Сумской области Украины. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В ночь на 9 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. В красную зону попали Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области Украины. Также сирены зазвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне воздушную тревогу объявляли на большей части территории Украины. Согласно полученной информации, о возможной опасности предупредили жителей столицы и Киевской области. Также сирены включались в Сумской, Черниговской, Харьковской и других областях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.